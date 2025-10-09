Política
09 oct 2025 , 15:39

Quito: un fuerte contingente militar se desplegó para evitar daños y desmanes en las marchas de este 9 de octubre

Aproximadamente 3 000 soldados llegaron a la ciudad. Cuentan con medios aéreos y terrestres. Se ubicaron en sitios estratégicos. La movilización ha recorrido las avenidas Patria, 6 de Diciembre, Amazonas y Gran Colombia.

   
    Militares brindan seguridad en las instalaciones del Metro de Quito. ( Cortesía del Ejército )
Fuente:
user placeholder

Diego Bravo
Desde la mañana de este miércoles 9 de octubre de 2025, el Ejército desplegó tropas, en Quito. Se trata de un gran contingente de militares para precautelar la seguridad. Esto ocurre al inicio del feriado por la Independencia de Guayaquil y en el que se organizaron protestas por la eliminación del subsidio al diésel.

"Personal militar, medios aéreos y terrestres han iniciado un gran despliegue hacia Quito, nuestros soldados están comprometidos con el progreso y desarrollo del país", informó la Fuerza Terrestre en X.

"Las Fuerzas Armadas no permitirán el caos y vandalismo, así como la destrucción de bienes públicos y privados", informó en su cuenta de X. De hechos, soldados se ubicaron en sitios que son considerados parte de la infraestructura estratégica de la capital como el Metro de Quito, gasolineras y puntos de alta concurrencia de gente.

También recorren zonas del Centro de Quito en donde históricamente se concentran las manifestaciones como la calle Guayaquil y sus intersecciones con la Mejía, Olmedo, Chile, Espejo, Bolívar y Sucre. Lo mismo en la Plaza de Santo Domingo.

Realizan patrullajes constantes.

Militares ubicados en una estación de combustibles.
Militares ubicados en una estación de combustibles. ( Cortesía del Ejército )

¿Cómo fueron las movilizaciones?

En su cuenta de X, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que las manfiestaciones se dieron en la avenida 6 de Diciembre. También recorrió la intersección de las avenidas Amazonas y Patria.

Los manifestantes también circularon por la avenida Gran Colombia.

