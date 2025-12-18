Política
18 dic 2025 , 14:16

Presidente Daniel Noboa solicitó licencia de 15 días a la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional conocerá y resolverá su solicitud de manera virtual este viernes 19 de diciembre

   
  • Presidente Daniel Noboa solicitó licencia de 15 días a la Asamblea Nacional
    Presidente de Ecuador Daniel Noboa ( Internet )
Daniel Noboa se ausentará por un período de 15 días, desde el 1 hasta el 15 de enero de 2026, y no de 10 como tenía planificado anteriormente, según informó en la petición de licencia que remitió a la Asamblea Nacional. La razón de su ausencia se debe a "asuntos de carácter personal".

Por esta razón, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó de manera virtual a los legisladores para tratar este tema. La reunión se llevará a cabo a las 18:05 de este viernes 19 de diciembre.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Presidencia de la República, el pasado 27 de noviembre, el tiempo solicitado será para "compartir junto a su familia". Además, se especifica que los traslados se realizarán con recursos del Mandatario.

Noboa tiene programado cumplir agenda internacional para enero de 2026

El presidente tiene previsto retomar sus actividades con la agenda internacional programada. Entre el 19 y el 22 de enero participará en el Foro Económico Mundial de Davos y, posteriormente, del 22 al 25 de enero, visitará Bélgica, donde mantendrá reuniones con autoridades de la Unión Europea para abordar temas relacionados con inversiones, seguridad y el régimen de visado Schengen para ciudadanos ecuatorianos.

