07 dic 2025 , 14:35

Presidente Noboa inaugura la embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos

Ecuador cuenta con una embajada en Emiratos Árabes Unidos, la cual prestará servicios consulares a los ecuatorianos residentes en esa parte del mundo.

   
    Inauguración de embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos.( Flickr )
El presidente Daniel Noboa, junto a la canciller Gabriela Sommerfeld y a miembros de la comunidad ecuatoriana, encabezó la ceremonia de inauguración oficial de la Embajada del Ecuador en Emiratos Árabes Unidos.

El acto formalizó la apertura de la representación diplomática ecuatoriana en ese país, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y facilitar los servicios consulares para los ciudadanos residentes en la región.

LEA: Daniel Noboa inicia agenda oficial en Emiratos Árabes con entrega de ofrenda floral

Durante la ceremonia se informó que la embajada permitirá ampliar los canales de coordinación en materia diplomática, comercial y de cooperación con las autoridades emiratíes.

Este acto se realizó en el marco del viaje oficial del presidente a Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega, una gira que se extenderá hasta el 11 de diciembre, según fue notificado mediante un decreto presidencial. Hasta el momento, el mandatario no ha confirmado quiénes son los delegados de las secretarías y ministerios que lo acompañarán para cumplir esta agenda internacional.

LEA: El CAL aprobó juicio político contra el exministro de Salud Jimmy Martin

Ecuador firma tratado de Promoción y Protección de inversiones con Emiratos Árabes Unidos

Como parte su agenda oficial, el presidente Daniel Noboa firmó un tratado internacional de Promoción y Protección de Inversiones con los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es canalizar inversiones hacia los sectores estratégicos y prioritarios de Ecuador, señaló Noboa en sus redes sociales la mañana del sábado 6 de diciembre de 2025.

LEA: El Gobierno, mediante José Julio Neira, cambia su versión con respecto a Heathbird

Según el Presidente, significa que habrá la apertura a un nuevo mercado con inversión directa, más exportaciones y la creación de plazas de empleo. "Para el mundo, significa que Ecuador es un país confiable y listo para convertirse en un motor de producción", expresó.

