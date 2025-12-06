Daniel Noboa inicia agenda oficial en Emiratos Árabes con entrega de ofrenda floral

<i>Lea:</i> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/juicio-politico-exministro-de-salud-jimmy-martin-LG10526148 target=_blank>El CAL aprobó juicio político contra el exministro de Salud Jimmy Martin.</a> Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, en Emiratos Árabes Noboa tendrá reuniones orientadas a <b></b><b></b><b></b><b></b> <i></i><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/administradores-accionistas-healthbird-ecuador-guardan-silencio-CG10526004></a>