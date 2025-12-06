Política
06 dic 2025 , 08:50

Daniel Noboa inicia agenda oficial en Emiratos Árabes con entrega de ofrenda floral

La ofrenda fue colocada en el Oasis de la Dignidad, un monumento y memorial dedicado a los soldados civiles emiratíes.

   
    Daniel Noboa inicia agenda oficial en Emiratos Árabes Unidos, el sábado 6 de diciembre de 2025.( Presidencia de la República )
Fuente:
Presidencia de la República
user placeholder

Annabell Verdezoto
Luego de culminar sus actividades en España, Daniel Noboa inició su agenda oficial en Emiratos Árabes Unidos. El sábado 6 de diciembre de 2025, el Presidente de Ecuador colocó una ofrenda floral en Wahat Al Karama, el "Oasis de la Dignidad".

Un monumento y memorial dedicado a honrar a los soldados y civiles emiratíes caídos en cumplimiento de su deber. Con ese acto protocolar, Noboa arrancó su visita oficial en ese país.

Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, en Emiratos Árabes Noboa tendrá reuniones orientadas a proyectos de vivienda social, cooperación en seguridad, iniciativas de innovación. También buscará ampliar el comercio de productos ecuatorianos como el atún y flores.

En ese contexto, está prevista la firma de memorandos de entendimiento en áreas como anticorrupción, innovación tecnológica e inversiones. Durante su estancia en EAU, Noboa se reunirá con el presidente de ese país, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y con el vicepresidente y primer ministro, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

También participará en la ceremonia oficial de presentación de la nueva Embajada de Ecuador en Abu Dabi y asistirá a la Casa Ecuador–La Embajada de la Naturaleza, un pabellón inmersivo que por primera vez estará ubicado dentro del circuito Yas Marina, sede del Gran Premio de Fórmula 1 de Emiratos Árabes Unidos.

Noticias
