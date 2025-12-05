El Gobierno, mediante José Julio Neira, cambia su versión con respecto a Heathbird

Este jueves 4 de diciembre, el Gobierno Nacional se pronunció sobre la intención de contratar a la empresa estadounidense Healthbird, aunque ahora ha modificado su discurso. Según el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, solo se trataría de un levantamiento de información, lo que contradice incluso las declaraciones previas del presidente de la República, Daniel Noboa.

Tras los cuestionamientos por el silencio gubernamental respecto al inicio de la millonaria contratación con Healthbird —que prometía transformar el sistema de salud pública sin contar con experiencia comprobada en gestión hospitalaria—, Neira tuvo que salir a dar explicaciones.

Lea también: En las oficinas de Healthbird, en Miami, funciona una galería de arte

Según indicó, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Healthbird tienen un acuerdo comercial firmado únicamente para realizar un levantamiento de información. "Porque CNT tiene la transformación digital del Estado", dijo en una entrevista. Agregó que, como no se trata de un contrato de compra pública sino de un estudio previo, no genera ningún costo.

Sin embargo, hace tres semanas Noboa decía algo contrario: "Estamos firmando hoy mismo, mediante el directorio del IESS, la adjudicación de Healthbird".

Tampoco el expresidente del IESS, Édgar Lama, mencionó que se trate solo de un estudio de mercado. Él impulsó el inicio de un contrato con Healthbird en la seguridad social.

Revise además: Sistema citas médicas IESS: el gobierno se enreda al explicar el supuesto contrato con Healthbird

El coordinador del Observatorio de Transparencia de Contratación Pública de Ecuador alertó que la aclaración gubernamental deja más interrogantes que respuestas. "Porque en ningún momento se han referido a un solo soporte legal", señaló Juan Francisco Díaz. Añadió que, aunque sea un estudio sin costo, las normas de contratación pública son claras y deben cumplirse, independientemente del valor económico del proyecto: "¿Dónde quedan los principios de concurrencia y de participación igualitaria, en donde el resto de empresas también hubiese podido participar?".

Ecuavisa solicitó entrevistas con la CNT y el IESS, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.