En las oficinas de Healthbird, en Miami, funciona una galería de arte

Healthbird, que desarrollará el sistema digital del IESS, no opera en la dirección que promociona. Crecen los cuestionamientos sobre su experiencia y capacidad técnica.

   
Hay dudas y cuestionamientos contra la compañía estadounidense Healthbird, encargada de desarrollar el sistema digital que, según el Gobierno Nacional, transformará el sistema del Seguro Social (IESS) con una inversión de USD 37,7 millones. Un periodista ecuatoriano constató que en la dirección de las oficinas en Miami, Estados Unidos, no hay rastro de las operaciones de compañía.

En septiembre, el presidente Daniel Noboa anunció que Healthbird iba a elaborar el nuevo sistema con inteligencia artificial, que gestionará citas, recetas y medicamentos en el sistema de salud.

"Healthbird es un sistema que estamos implementando. Va a estar primero en el IESS y después en el Ministerio de Salud Pública (MSP)", señaló el presidente en una entrevista radial.

En noviembre, el Consejo Directivo del IESS, bajo la presidencia de Édgar Lama —quien ya no está en el cargo—, aprobó el inicio de la contratación de ese proyecto tecnológico por más de 37 millones de dólares, a pesar de los cuestionamientos sobre la falta de experiencia de la empresa en sistemas digitales.

Las dudas sobre su capacidad administrativa y operativa crecieron esta semana, cuando se hizo público que las oficinas de Healthbird en Miami no funcionan en la dirección señalada en su página web. El periodista Galo Arellano acudió personalmente al lugar donde deberían operar y se encontró con la sorpresa.

"Cuando fui a la dirección en donde se promociona en el website de Healthbird, me topé con que en ese lugar funciona una galería de arte. Los vecinos dijeron que no saben qué es Healthbird y nadie puede dar razón de esta compañía”, relató Arellano, quien incluso tocó el timbre, pero nadie lo atendió.

Añadió que hace algunos días se había colocado un letrero grande en la cerca que decía 'estamos contratando' y tenía el logo de Healthbird. "Cuando uno va a Google y pone la dirección, se pueden ver fotografías donde en la puerta estaba el logo de Healthbird, pero ahora prácticamente está el nombre de otra compañía", agregó.

Healthbird, en su cuenta de la red social X, presume de trabajar con el Gobierno ecuatoriano, con el que obtuvo un contrato de USD 150 millones a cinco años junto a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para modernizar los servicios digitales del sistema de salud pública del país. Esa empresa fue la encargada de desarrollar la aplicación CNT Salud, una herramienta que, de acuerdo con un comunicado, promete transformar el sistema de citas médicas.

Según esa información oficial, la aplicación —que aún no está disponible— permitirá agendar citas en medicina general, odontología, obstetricia y psicología. Además, promete funciones como reconocimiento facial para medir signos vitales, telemedicina, prescripción electrónica e historia clínica digital.

El lanzamiento de esta aplicación se realizó en marzo, pero aún no se ha confirmado la fecha en que los usuarios podrán acceder a ella.

