Política
12 nov 2025 , 09:00

Noboa anuncia que el IESS firmará adjudicación con HealthBird para derivaciones a clínicas privadas

Noboa defendió al presidente del consejo directivo del IESS, Edgar Lama, quien ha sido acusado por un grupo de asegurados por presunto conflicto de intereses y falta de experiencia.

   
  • Noboa anuncia que el IESS firmará adjudicación con HealthBird para derivaciones a clínicas privadas
    Daniel Noboa durante un evento oficial( Flickr )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente Daniel Noboa dijo que este miércoles 12 de noviembre el Consejo Directivo del IESS firmará la adjudicación de HealthBird, un sistema que "determina la derivación (de un paciente) a una clínica privada o pública".

El Primer Mandatario recordó que antes las derivaciones se hacían mediante un call center de manera arbitraria, sugiriendo que se buscaba beneficiar a las casas de salud privadas.

Con HealthBird primero se buscará la atención del paciente en el sistema público, y si no hay turnos, entonces sí pasará al sistema de salud privado, dijo.

LEA: Organizaciones sociales piden la salida de Édgar Lama de la presidencia del IESS

"Eso le molesta muchísimo a clínicas privadas, a prestadores de salud, porque antes ya tenían asegurado, por ejemplo, 300 diálisis, 200 operaciones, exámenes. Ya no tendrán eso asegurado. Solo se deriva si el sistema público está copado", detalló Noboa.

En este sentido, Noboa dijo que se "exploran" posiblidades de alianzas público-privadas de salud. "Al final del día estamos para darle un mejor servicio a los ecuatorianos".

LEA: Préstamo del BID para salud genera debate sobre el manejo fiscal del Gobierno

Asimismo, Noboa defendió al presidente del consejo directivo del IESS, Edgar Lama, quien ha sido acusado por un grupo de asegurados por presunto conflicto de intereses y falta de experiencia.

Para Noboa, esos "ataques" responden a la adjudicación de HealthBird. También anticipó que Lama demandará por "calumnias" a quienes vierten las acusaciones.

Temas
IESS
clínicas privadas
alianzas
derivaciones
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
Recomendadas