Organizaciones sociales piden la salida de Édgar Lama de la presidencia del IESS

Organizaciones sociales cuestionan que el presidente del IESS sea asambleísta alterno y primo del superintendente de Bancos, quien lo habilitó para el cargo.

   
Representantes de varias organizaciones sociales piden la destitución de Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Alegan que el titular de la entidad mantiene presuntos conflictos de intereses, entre ellos su vinculación con la Asamblea Nacional y su parentesco con el superintendente de Bancos, quien lo habilitó para ocupar el cargo.

Hasta las instalaciones de la Superintendencia de Bancos, ubicadas en el norte de Quito, llegaron este martes 11 de noviembre dirigentes del Frente Popular y de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, para exigir la salida inmediata de Lama.

Los manifestantes sostienen que existen al menos tres motivos graves que comprometen la permanencia del funcionario en el cargo. Uno de ellos, señalaron, es que Lama no solo forma parte del Consejo Directivo del IESS, sino que también mantiene una función dentro del Legislativo.

"No puede estar ahí una persona que consta como asambleísta alterno de ADN, cumpliendo las funciones como presidente del Consejo Directivo del IESS", expresó Nelson Erazo, presidente del Frente Popular.

De acuerdo con un documento emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Lama recibió sus credenciales como asambleísta suplente por la provincia del Guayas el pasado 30 de abril.

Las organizaciones también cuestionaron su vínculo familiar con el superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, a quien señalan como su primo.

"Más allá de los lazos familiares que unen al señor Lama y al señor superintendente, lo que tiene que establecerse es una acción ética y moral", añadió Erazo.

Recordaron además que entre las funciones del Superintendente de Bancos está la calificación de los requisitos legales de los postulantes al Consejo Directivo del IESS, lo que, según los dirigentes, agrava el conflicto de intereses.

A estos señalamientos se suma otra denuncia pública: el padre de Édgar Lama es uno de los proveedores del IESS, lo que —según los manifestantes— incrementa las dudas sobre la transparencia en su gestión.

"El problema de conflicto de intereses es de orden ético. Él es hijo del dueño de la Clínica Kennedy y de todo el consorcio, a los cuales ha pagado más de USD 3,4 millones", sostuvo Ramiro Beltrán, representante del Frente de Defensa de la Seguridad Social.

Los dirigentes advirtieron que esta es solo la primera de varias acciones que emprenderán para exigir la salida inmediata de Édgar Lama del IESS.

