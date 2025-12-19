Política
19 dic 2025 , 10:22

Presidente Daniel Noboa extiende tres días más su pedido de licencia y pasa de 15 a 18 días

El presidente Daniel Noboa rectifico el número de días que se ausentara del cargo, pasando de 15 a 18 días.

   
    Presidente de Ecuador, Daniel Noboa( Internet )
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió la tarde del jueves 18 de diciembre su solicitud de licencia a la Asamblea Nacional, en la que pidió que se le otorgue permiso para atender asuntos de índole personal del 1 al 15 de enero de 2026. Sin embargo, en la noche del mismo día, el mandatario notificó que lo correcto sería del 1 al 18 de enero, extendiendo tres días más su ausencia.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Presidencia de la República, el pasado 27 de noviembre se informó que el tiempo solicitado sería para “compartir junto a su familia”.

En ese comunicado se detalló que la ausencia sería del 5 al 15 de enero. Posteriormente, la tarde del 18 de diciembre, el mandatario mencionó que se ausentaría del 1 al 15 de enero, ampliando el plazo de 10 a 15 días. Finalmente, el mismo día volvió a modificar el número de días de ausencia y fijó el periodo del 1 al 18 de enero.

Por esta razón, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó de manera virtual a los legisladores para tratar este tema. La reunión se llevará a cabo a las 18:05 de este viernes 19 de diciembre.

