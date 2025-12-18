Política
18 dic 2025 , 18:56

Daniel Noboa nombra a Andrea González Nader como embajadora en Bélgica

La excandidata presidencial se convierte en funcionaria del gobierno de Daniel Noboa con esta designación. Bélgica aprobó esta decisión el 11 de diciembre.

   
    Foto de Andrea González Nader, excandidata presidencial, en el debate electoral organizado por el CNE en enero de 2025.( Consejo Nacional Electoral )
Andrea González Nader, excandidata presidencial por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), fue nombrada por el presidente Daniel Noboa como embajadora en Bélgica.

La decisión fue comunicada este 18 de diciembre, siete días después que la Embajada del Reino de Bélgica en el Perú concurrente en Ecuador informara que se ha concedido el beneplácito para que pueda ocupar este cargo. De esta manera reemplazará a Xavier Aliaga Sancho, a quien Noboa agradeció sus servicios.

Antes de entrar de lleno en la política, González se destacó como activista en temas de conservación, sostenibilidad y defensa de los recursos naturales en Guayaquil y el país.

Cobró relevancia nacional absoluta al ser la candidata a la Vicepresidencia junto a Fernando Villavicencio en las elecciones presidenciales anticipadas de 2023. Tras el asesinato de Villavicencio, ella acompañó en el binomio a Christian Zurita.

Para las elecciones generales de febrero de 2025, Andrea González Nader se postuló como candidata a la Presidencia de la República. Obtuvo 275 mil votos, el 2,69 % de los votos válidos, quedando en cuarto lugar.

Así, su carrera se ha centrado en la defensa del medioambiente y, más recientemente, en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

En julio del 2025, González Nader indicó a Ecuavisa que buscará convertirse en alcaldesa de Guayaquil en los comicios de 2027. "Hemos sido claros desde el inicio. Tenemos el anhelo de transformar Guayaquil en una ciudad sostenible, dinámica, vibrante y para todos", manifestó.

