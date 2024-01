A las 15:00 de este lunes 8 de enero de 2023, en el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, empezó la audiencia reservada para exhibir la información de un computador portátil que fue incautado en la casa de Soledad Padilla, exasistente de Jorge Glas.

Su abogado informó que el equipo pertenece al exvicepresidente de la República. "No le corresponde a mi defendida. No obstante, eso tendrá que manifestar la Fiscalía General del Estado".

La diligencia forma parte de la investigación penal abierta por presunto peculado en la Prefectura de Pichincha. Según audios filtrados de conversaciones telefónicas entre Glas y Padilla, ella fue contratada en la entidad por influencia del exvicepresidente y ganaba un sueldo público, pero trabajaba para él mientras estaba preso y lo visitaba con frecuencia en la cárcel.

En este caso, la Fiscalía también indaga a la prefecta Paola Pabón Caranqui. Su defensa indica que no está claro el origen del computador. "No sabemos de quién es la computadora. Entendemos que la persona que lo entregó ha dicho que no le pertenecía. Así que incluso sería un indicio que no correspondería a esta causa", dijo Carlos Soria, abogado de Paola Pabón.

