El Paro Nacional de Ecuador ha generado más de 97 millones de interacciones en redes sociales

Aún cuando la convocatoria al paro nacional es en las calles, hay millones de personas que lo están viviendo, apoyando o hablando en las redes sociales.

De hecho, según datos de Golden Social Suite, actualmente las interacciones sobre las movilizaciones en las distintas plataformas suman 97 millones.

Y aunque no parezca, la población más activa es la de menos de 18 años a 30 años, siendo un 43 % mujeres.

"El 65 % de la conversación digital de paro nacional está en TikTok. A veces a los periodistas les demora un poco llegar al punto donde se está generando posiblemente el cierre vial, mientras que los comuneros, las organizaciones sociales, prenden su teléfono, empiezan los lives y empiezan a transmitir qué está pasando", mencionó la consultora política digital Alondra Enríquez.

Pero hay que tener en cuenta que las redes sociales se prestan para distorsionar la realidad. Por ejemplo, si alguien tiene interés en posicionar una tendencia, puede crear varias cuentas y hacer miles de mensajes para que parezca que una mayoría de la opinión pública apoya lo mismo.

Y eso justamente ha ocurrido en el tema de las paralizaciones. "Yo te puedo decir quién está perdiendo. El que está perdiendo es el ciudadano. Porque estamos siendo invadidos y sobreestimulados con contenido que ahora no podemos confiar de entrada y tenemos que investigar si es real o ha sido inventado", expresó Alejandro Varas, especialista en protección de datos.

Los analistas aseguran que, como las redes son anónimas, sirven para hacer activismo digital sin ponerse en riesgo.

"Lo que genera que, en cambio, hay un espacio de resguardo prácticamente legítimo en la digitalidad y que la gente exponga en redes sociales qué es lo que quiere o espera de Presidente Daniel Noboa"; dijo Enríquez.

Ahí el por qué el #ParoNacional2025 y #DanielNoboa están dentro de las tendencias en X. Estos expertos coinciden en que en los tiempos actuales no hay forma de minimizar la actividad digital.