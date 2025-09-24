El Movimiento Indígena de Cotopaxi denuncia la suspensión de su señal de TV

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/movimiento-indigena-y-campesino-de-cotopaxi target=_blank>Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi</a> (MICC) denunció este miércoles 24 de septiembre que la señal de su canal de televisión, <b>TV MICC</b>, fue suspendida por la <b>Arcotel</b>. La Conaie atribuyó este<b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-detencion-cuatro-extranjeros-paro-nacional-ecuador-EH10170657 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/estado-vias-tercer-dia-paro-nacional-PG10168430 target=_blank></a>