24 sep 2025 , 13:42

El Movimiento Indígena de Cotopaxi denuncia la suspensión de su señal de TV

La Conaie calificó el hecho como persecución política del Gobierno. La Arcotel, por su parte, aún no se ha pronunciado.

   
    Un programa de TV MICC en este 2025.( Facebook TV MICC )
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció este miércoles 24 de septiembre que la señal de su canal de televisión, TV MICC, fue suspendida por la Arcotel.

La Conaie atribuyó este hecho a un "grave acto de censura y persecución política" por parte del Gobierno, en el contexto de un paro nacional que impulsa el movimiento indígena contra la eliminación del subsidio al diésel.

El MICC dijo que la emisión de su señal de TV en Latacunga, Ambato, Salcedo, Cevallos, Quero, Pelileo, Píllaro y Tisaleo se encuentra fuera de aire con el argumento de "precautelar el orden público y la seguridad nacional". La Arcotel aún no se ha pronunciado.

La organización sostiene que se están violando derechos, entre ellos, el de la libertad de expresión y pidieron la restitución inmediata de su señal.

En la última semana, dirigentes indígenas también denunciaron el congelamiento de sus cuentas bancarias. Carolina Jaramillo, vocera de Gobierno, ha negado que el Ejecutivo tenga algo que ver.

Este 24 de septiembre se cumple el tercer día de paro nacional convocado por la Conaie, con cierres viales y protestas aisladas que intentan ser disuadidas por la fuerza pública.

