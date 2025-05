Paola Cabezas descarta alguna apelación a la dirección de Annabella Azín en la primera sesión de la nueva Asamblea

Paola Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, descartó alguna apelación del correísmo a la dirección de Annabella Azín, de Acción Democrática Nacional (ADN), en la primera sesión de la nueva Asamblea Nacional.

Y es que en la víspera, personas allegadas a la bancada oficialista presentaron en Fiscalía una denuncia por presunta rebelión, alegando que se quería sabotear la dirección de Annabella Azín este miércoles 14 de mayo.

LEA: EN VIVO | La nueva Asamblea Nacional realiza su posesión para el periodo 2025-2029

"No hay que sorprenderse. Siempre la bancada de Gobierno ha buscado solventar en la justicia lo que se debería hacer políticamente, dentro de la Asamblea. Una denuncia por rebelión no tiene ni pies ni cabeza. Y no la han logrado sustentar porque están hablando de delitos que no se han consumado", manifestó la mañana de este miércoles en una entrevista con Contacto Directo.

LEA: Más de 50 asambleístas, que asumirán funciones, tienen poca o nula experiencia en la política

Cabezas resaltó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara sobre cómo se debe dirigir la primera sesión del Parlamento. "Hay que dejar de instalar miedo, relatos inexistentes", expresó

Respecto a quién se quedará con la Presidencia de la Asamblea, dijo que "nada está dicho todavía".

LEA: Asamblea: ADN presentó ante la Fiscalía una denuncia por delito de rebelión