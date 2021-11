El borrador del informe de la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers recomendaría que el presidente de la República, Guillermo Lasso, se presente ante el pleno para explicar su situación. Mientras que el correísmo insiste en que el jefe de estado incumplió la ley, pero el oficialismo lo niega.

Se convocó a las ocho de la mañana y empezó pasadas las nueve. No llegó presencialmente ningún legislador oficialista, aunque sí unos pocos de Pachakutik, pero al final se quedaron solo los asambleístas correístas y el presidente de la mesa. En ese ambiente empezó la lectura de un informe que superaría las 250 páginas y que al parecer dejaría tranquila a la oposición.

"Una de las recomendaciones sería que el presidente venga al pleno de la Asamblea Nacional", comentó Paola Cabezas, asambleísta de UNES.

Cabezas apunta a la denuncia de su coidearia Mónica Palacios, de que el traspaso de acciones de la empresa que tenía el presidente Lasso en Panamá se hizo efectivo después de que se inscribió como candidato, y minimiza el descargo del abogado del jefe de estado en el que la propia superintendencia de ese país, dice que se ejecutó antes de su candidatura. "Y si sucedió algo, ahí hubo una simulación, que esto es básicamente el comportamiento que tienen las empresas offshores".

Esto para el oficialismo demuestra la falta de pruebas. "Lo que no tiene piso no tiene como sostenerse, así que simplemente lo que no tiene base se cae solo por su propio peso", dijo Fernando Flores, asamnleísta de CREO.

Y como en la comisión la mayoría, entre correísmo y parte de Pachakutik, se espera aprueben el informe. El asambleísta oficialista Virgilio Saquicela anuncia un informe de minoría. "La comisión durante la investigación no ha obtenido ningún dato, menos ha revisado los 12 millones de documentos que habla Pandora Papers. Es imposible suscribir un informe".

Concluida la lectura del informe iniciará el debate y luego se votará sus aprobación o archivo.