Legisladores Pachakutik responden a la denuncia de Guillermo Lasso y analizan una contrademanda

La Fiscalía acogió el pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, y notificó el inicio de la indagación previa contra los cinco asambleístas de Pachakutik acusados por el mandatario de haber intentado chantajear al Gobierno a cambio de votos en la Asamblea.

Los legisladores aludidos negaron la acusación del mandatario; le pidieron que presente las pruebas en la Fiscalía y analizan una demanda en su contra, según dicen, por difamación.

Édgar Quezada, Celestino Chumpi, Gisella Molina, Rosa Cerda y Cristian Yucailla aparecieron juntos en la Asamblea para hablar sobre las acusaciones en su contra.

Lasso los nombró este fin de semana una denuncia en la Fiscalía para que los investiguen por supuestamente exigir beneficios económicos a cambio de sus votos a favor del proyecto de Ley de Inversiones, que finalmente fue negado y archivado por el Parlamento.

Según los asambleístas, fue el Gobierno el que los llamó a dialogar.

El coordinador del bloque, Rafael Lucero, rebotó la denuncia al mandatario: "No hay corrupción sin corruptor", empezó.

Lucero dijo además que "las cosas se tienen que decir en el acto", no después, aludiendo a que Lasso habló de esos supuestos pedidos solo después de que la Ley de Inversiones no fue aprobada. "¿Si hubo una reunión un día antes de la votación, por qué Guillermo Lasso no hizo la denuncia en ese momento?".

Los denunciados por Lasso negaron que hayan cotizado su voto a cambio de prebendas, contratos o dinero en efectivo, como pronunció el presidente después de que su proyecto no fuese aprobado.

El único que aceptó preguntas de la prensa fue Édgar Quezada. Se le consultó cómo, cuándo, con cuál funcionario del Gobierno se reunió? Al final no reveló nada. "Al haber una indagación (de la Fiscalía) no podemos adelantar criterios".

Pero fue él quien un día antes le dijo a Ecuavisa lo siguiente: "nos ofrecían tres contratos en la Amazonía y les hemos dicho que no porque son propuestas indecentes".

Los legisladores confirmaron que la Fiscalía les notificó de la apertura de la investigación, pero aún no hay fecha para que rindan sus versiones.