Asambleístas de PK: “Denuncias del presidente Lasso carecen de sustento legal y pruebas”

Los cinco asambleístas de Pachakutik (PK), señalados por el presidente Guillermo Lasso, publicaron la noche de este domingo 27 de marzo del 2022 un comunicado en el que rechazaron las denuncias que él realizó durante este fin de semana.

El Jefe de Estado señaló el pasado 24 de marzo, horas después de la votación del proyecto de Ley de Inversiones, que legisladores le habrían pedido beneficios económicos para votar a favor de la propuesta que fue negada y archivada en el Pleno. Finalmente, en este fin de semana, el Primer Mandatario reveló que los asambleístas que le supuestamente le habrían pedido beneficios son Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor legislativo de este último, Marco Rosero, todos de Pachakutik.

Ante eso, ellos señalaron en su comunicado: “Con sorpresa hemos conocido de la misiva enviada por el señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República del Ecuador a la Fiscal General de Estado, doctora Diana Salazar, mediante la cual pone en conocimiento sobre una supuesta reunión mantenida entre el equipo de colaboradores de la Presidencia de la República con las y los asambleístas Rosa Cerda, Gissella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor de este último legislador, durante la cual los parlamentarios habrían solicitado presuntos beneficios económicos a cambio de consignar su voto favorable para la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y transformación Digital”.

Y acota: “Causa asombro, la denuncia efectuada por el Presidente de la República por carecer de sustento legal y pruebas que justifiquen sus afirmaciones, además de faltar a la verdad, ya que al analizar la disposición que él cita, esto es el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal, denotaría que el señor Guillermo Lasso como servidor público conoció de un hecho que podía configurarse en una infracción penal como es la concusión, no obstante como lo determina el Artículo 422, el señor Presidente no puso en conocimiento de la autoridad de forma inmediata el supuesto delito cometido; lo que evidencia que al no cumplirse sus cálculos políticos, ahora busca desprestigiar a la Asamblea Nacional y principalmente a los legisladores de Pachakutik”.

Para los legisladores, “a simple vista se comprueba que por el hecho de no haber conseguido un resultado favorable en la votación del Proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, el Mandatario procede con una acción de retaliación, abusando de su poder e increpando acusaciones falsas que pretenden confundir y engañar al pueblo ecuatoriano, y vale preguntar, ¿si se aprobaba el antes citado Proyecto de ley, los presuntos beneficios económicos ofertados a cambio de un voto favorable, habrían quedado en la impunidad?”.

Por lo expuesto, los legisladores de PK rechazaron enfáticamente la denuncia efectuada por Lasso y exigieron que presente las pruebas que corroboren sus afirmaciones. Están dispuestos a brindar las facilidades para la investigación que realice la Fiscalía General.

Como legisladores de Pachakutik, “continuaremos con nuestro trabajo en favor de los ecuatorianos y en especial de los grupos menos favorecidos sin obedecer a chantajes o peor aún, a presiones políticas que son prácticas del pasado y que pretendan nuevamente posicionarse en la actual democracia participativa”.