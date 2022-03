Pachakutik cuestiona a Lasso por no denunciar antes de la votación de la Ley de Inversiones

La bancada de Pachakutik (PK) reaccionó casi de inmediato tras el comunicado del presidente Guillermo Lasso, quien señaló a los legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor legislativo de este último, Marco Rosero, todos de esa agrupación política, como los que habrían pedido beneficios económicos a cambio votar a favor del proyecto de Ley de Atracción de Inversiones.

La bancada de PK publicó un comunicado en el que señala: “ante la denuncia presentada por parte del presidente en donde se involucra a compañeros de nuestra bancada legislativa, pedimos se realicen las investigaciones correspondientes conforme lo determina la ley y se recaben las pruebas necesarias que permitan, con total objetividad y transparencia, esclarecer los hechos, sin ningún tipo de persecución política ni amedrentamiento a nadie”.

Y concluye el documento: “Como bancada de Pachakutik, condenamos todo acto de corrupción venga de donde venga y no vamos a permitir que se falle a la Constitución y las leyes”.

Rafael Lucero, presidente de bancada de Pachakutik en la Asamblea Nacional, le dijo a Ecuavisa.com la mañana de este domingo 27 de marzo del 2022 que le sorprendió que el Primer Mandatario haya denunciado luego de las votaciones de la propuesta. “Me hubiese gustado, le hubiera felicitado al presidente si es que lo hubiera hecho antes de las votaciones del proyecto de Ley de Inversiones. Si dice que en el transcurso de marzo estuvo hablando, significa que antes de las votaciones estuvo dialogando con asambleístas, me hubiera gustado que ahí haga la denuncia, no después que la norma no pasó”.

Antes esa situación, los dirigentes nacionales de PK resolvieron que no van a obstaculizar las investigaciones. “Se tiene que indagar sin el ánimo de persecusión, sino hacer una investigación prolija, seria, a fin de que se esclarezcan las cosas. En el caso de que existieran pruebas contundentes con las que se demostraría que los compañeros asambleístas como ha manifestado, que la ley sea la que juzgue. Lo hemos dicho siempre, nosotros vamos vamos a combatir la corrupción y así sean nuestros compañeros no lo vamos a ocultar siempre y cuando eso sea verdad”, dijo Lucero.

Los directivos y legisladores de PK se reunieron ayer cerca de las 22:00 para analizar la situación. La mañana de hoy, Lucero viaja a Quito para reunirse con Rosa Cerda, Gisella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla. Tras cita Pachakutik emitirá otro comunicado con las resoluciones que adopten.

De su parte, en su cuenta de Twitter, el movimiento Pachakutik emitió un comunicado en el que exigen a la Fiscalía que realice la correspondiente investigación y se sancione a los responsables de actos alejados de la ética. "Ratificamos nuestro compromiso de lucha contra la corrupción venga de donde venga".

La presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, también se pronunció sobre el tema. En su cuenta de Twitter, ella aseguró que jamás liderará ni será parte de una Asamblea del reparto, de la componenda o del chantaje. Si existen actos de corrupción, estos deben ser investigados y los responsables separados definitivamente de la institución.