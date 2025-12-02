Política
02 dic 2025 , 11:42

Pabel Muñoz invitó al presidente Daniel Noboa a la Sesión Solemne por la Fundación de Quito

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, envía la invitación al presidente Daniel Noboa para que asista a la sesión solemne por la Fundación de Quito.

   
    Pabel Muñoz, alcalde de Quito. ( Flickr )
Fuente:
Municipio de Quito
user placeholder

Redacción
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, confirmó que, en cumplimiento del protocolo oficial, remitió al presidente de la República, Daniel Noboa, la invitación formal para participar en la Sesión Solemne por la Fundación de Quito, programada para el 6 de diciembre de 2025.

Muñoz señaló que el envío de la invitación responde a las disposiciones establecidas para actos ceremoniales, el presidente Noboa podrá asistir o delegar algún funcionario para esta invitación que responde a uno de los eventos más representativos de la capital en sus fiestas de fundación.

La Sesión Solemne constituye el acto central de las festividades por los 491 años de la Fundación de Quito, en el que sé realiza un balance de gestión municipal, así como reconocimientos a personalidades e instituciones destacadas. Aún no se ha confirmado si el presidente Noboa asistirá al evento.

