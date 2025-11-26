La realización de la Serenata Quiteña por Fiestas de Quito aún es incierta

La pugna entre el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y el Municipio por los eventos para las Fiestas de Quito sigue escalando. Esta vez, la controversia llegó al Concejo Metropolitano. La comparecencia del secretario de Cultura, Jorge Cisneros, no obtuvo los votos suficientes para continuar. "La mayoría de Pabel Muñoz bloqueó esta posibilidad y con ello reina la incertidumbre de no saber a ciencia cierta cuáles son los eventos que habrá y no habrá", señaló el concejal Andrés Campaña. LEA: Fiestas de Quito 2025: pese a la suspensión de procesos en el Sercop, 150 eventos siguen en marcha

Secretario de Cultura dice que no se podía contratar antes

Tras el intento fallido, Jorge Cisneros ofreció una rueda de prensa donde defendió los procesos de contratación ejecutados para las Fiestas de Quito. "Los recursos para las Fiestas de Quito se entregan históricamente el último cuatrimestre, es decir, entre septiembre y octubre. No se puede contratar antes porque no existen los presupuestos para este fin", explicó. La postura del Municipio contrasta con el comunicado emitido por el Sercop, que advirtió que los procesos no se hicieron con la planificación adecuada, y que generó retrasos y observaciones en varios contratos. LEA: Estas son las ferias navideñas que se realizarán en Quito y Cumbayá

No se sabe si habrá Serenata Quiteña