La realización de la Serenata Quiteña por Fiestas de Quito aún es incierta

La pugna entre el Servicio Nacional de Contratación Pública <b>(Sercop)</b> y el <b>Municipio </b>por los eventos para las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fiestas-de-quito target=_blank>Fiestas de Quito</a> sigue escalando. Esta vez, la controversia llegó al Concejo Metropolitano. <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/fiestas-quito-2025-suspension-procesos-sercop-150-eventos-siguen-marcha-LD10467815 target=_blank></a>