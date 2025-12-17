Política
17 dic 2025 , 07:47

Las organizaciones indígenas y campesinas del Azuay rechazan intentos de reactivar el proyecto minero Loma Larga

Lo hicieron mediante un comunicado publicado este 17 de diciembre. Afirman que Cuenca ya decidió no a la minería. "Nos mantenemos en movilización, vigilia permanente y acciones legales nacionales e internacionales".

   
Los dirigentes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FODA) publicaron un comunicado, este miércoles 17 de diciembre de 2025, para rechazar cualquier intento de reactivar el proyecto minero Loma Larga que se ubica en el páramo de Quimsacocha, en Azuay, sur del Ecuador.

Esto ocurre luego de que ayer se conociera la renuncia de Javier Subía al Viceministerio de Minas. Su salida se produce luego de que manifestara que el Gobierno Nacional no descartaba continuar con el proyecto minero Loma Larga. Esas declaraciones generaron polémica en el país, pues el propio presidente Daniel Noboa había asegurado que no se continuaría con este proyecto.

Ante eso, la FOA enfatizó que defender el agua no es un delito. "Cuenca ya decidió no a la minería. Nos mantenemos en movilización, vigilia permanente y acciones legales nacionales e internacionales".

Advirtió que mientras no exista la cancelación definitiva de las concesiones mineras, Loma Larga continúa siendo una amenaza para el agua y los páramos. Los anuncios administrativos, por parte del Ejecutivo, no constituyen garantías reales.

Presidente Daniel Noboa se contradice

La FOA recordó que, el pasado 11 de diciembre, el exviceministro Subía incluyó a Loma Larga en las proyecciones mineras para 2027. Esto contradijo a lo señalado por el presidente Noboa, en septiembre de este año, cuando dijo que el proyecto no continuaría. "Esta contradicción evidencia la falta de claridad y coherencia del Gobierno".

Menciona que hay criminalización de los defensores del agua. Mañana, 18 de diciembre, Lauro Sigcha y Yaku Pérez, presidente y coordinador de FOA, rendirán su versión dentro de procesos abiertos por presunto daño a bien ajeno. En ese contexto, la FOA afirma que su "único delito ha sido defender el agua y los páramos de Quimsacocha"

