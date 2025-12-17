Las organizaciones indígenas y campesinas del Azuay rechazan intentos de reactivar el proyecto minero Loma Larga

Los dirigentes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FODA) publicaron un comunicado, este miércoles 17 de diciembre de 2025, para rechazar cualquier intento de reactivar el proyecto minero Loma Larga que se ubica en el páramo de Quimsacocha, en Azuay, sur del Ecuador.

Esto ocurre luego de que ayer se conociera la renuncia de Javier Subía al Viceministerio de Minas. Su salida se produce luego de que manifestara que el Gobierno Nacional no descartaba continuar con el proyecto minero Loma Larga. Esas declaraciones generaron polémica en el país, pues el propio presidente Daniel Noboa había asegurado que no se continuaría con este proyecto.

Ante eso, la FOA enfatizó que defender el agua no es un delito. "Cuenca ya decidió no a la minería. Nos mantenemos en movilización, vigilia permanente y acciones legales nacionales e internacionales".

Advirtió que mientras no exista la cancelación definitiva de las concesiones mineras, Loma Larga continúa siendo una amenaza para el agua y los páramos. Los anuncios administrativos, por parte del Ejecutivo, no constituyen garantías reales.

