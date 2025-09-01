Olsen reconoce que actuación de Jorge Chamba es éticamente cuestionable

Tras la ola de críticas por la falta de investigación a Jorge Chamba (ADN), quien tenía a su expareja y madre de su hija como asesora principal, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen (ADN), rompió el silencio la noche de este lunes 1 de septiembre.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Olsen reconoció que la conducta de Jorge Chamba resulta ética "y moralmente cuestionable", aunque añadió que no se lo puede sancionar.

LEA: Jorge Chamba no será investigado en la Asamblea por la contratación de su expareja

¿Por qué? Porque Chamba no estaba casado ni mantenía unión de hecho con quien fue su asesora, por lo que no hay un nepotismo en concreto. Por ende, el Consejo de Administración Legislativa "no puede imponer una sanción, pues hacerlo sin sustento jurídico sería contrario a la ley", explicó Olsen.

La tarde de este lunes, el CAL, presidido por Olsen y controlado por ADN, no calificó a trámite la denuncia contra Chamba, presentada por el correísmo por un supuesto nepotismo.

Para no dejar en el vacío este tipo de conductas, Olsen pidió a la jefa de bancada encargada de ADN, Michel Mancheno, presente un "Código de Ética actualizado y riguroso, y que el asambleísta Chamba sea sancionado como corresponda dentro de este marco".

LEA: El correísmo denuncia ante el CAL a Jorge Chamba, de ADN, por supuesto nepotismo