El correísmo denuncia ante el CAL a Jorge Chamba, de ADN, por supuesto nepotismo

El asambleísta de la <b>Revolución Ciudadana</b>, César Palacios, presentó el 27 de agosto una denuncia en contra de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jorge-chamba target=_blank>Jorge Chamba</a> (ADN) ante el Consejo de Administración Legislativa <b>(CAL)</b> de la <b>Asamblea</b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/asamblea-comite-etica-inicio-tramite-denuncia-contra-legisladora-nuria-butina-MB10000941 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/asambleista-mishel-mancheno-denuncia-cobros-indebidos-legisladora-revolucion-ciudadana-AY9980002 target=_blank></a> <b></b>