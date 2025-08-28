El correísmo denuncia ante el CAL a Jorge Chamba, de ADN, por supuesto nepotismo

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, César Palacios, presentó el 27 de agosto una denuncia en contra de Jorge Chamba (ADN) ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional por un presunto caso de nepotismo.

Desde el último fin de semana, diario Expreso denunció que Chamba tenía contratada a Lindsy Macías, su pareja sentimental, como asesora principal, con quien incluso tiene una hija.

LEA: Asamblea: el Comité de Ética inició el trámite de la denuncia en contra la legisladora Nuria Butiñá

En respuesta, el legislador de las filas del oficialismo explicó que no está casado con Macías y que ella ya no es más su pareja. Y que si la contrató fue porque tiene estudios y preparación "para ser ministra".

Lindsy Macías renunció a su cargo tras conocerse del caso.

Ahora, la denuncia deberá ser conocida por el CAL, que tiene el control absoluto de ADN. Solo si es admitida a trámite pasará al Comité de Ética.

LEA: La asambleísta Mishel Mancheno denuncia cobros indebidos de una legisladora de la Revolución Ciudadana

En paralelo, dicho comité investiga la actuación de Nuria Butiñá (correísmo), acusada de cobrar diezmos a sus asesores. Ella lo niega.

Estas acusaciones pueden derivar en la destitución del cargo de asambleísta, pero para ello se necesitan 101 votos, un número con el que ninguna bancada cuenta.