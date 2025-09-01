Jorge Chamba no será investigado en la Asamblea por la contratación de su expareja

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), que está bajo el control de la bancada ADN, decidió no admitir a trámite la denuncia en contra del asambleísta de esas filas, Jorge Chamba, quien fue denunciado por presunto nepotismo.

En un comunicado divulgado este lunes 1 de septiembre del 2025, se indicó que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), solicitó a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) un informe "bajo criterios de imparcialidad, legalidad y objetividad" para saber si procedía o no el trámite.

Dicho informe recomendaba no admitir a trámite la denuncia, presentada por el legislador César Palacios (correísmo). Aunque no era obligatorio acogerse al informe, el CAL aceptó la recomendación, porque no se demostró "de manera concluyente la existencia de un vínculo jurídico familiar entre Chamba y su exasesora, que configure nepotismo".

El legislador Jorge Chamba fue denunciado en la Asamblea por la contratación de su expareja y madre de su hija como asesora principal. Tras conocerse del caso, la aludida renunció.

Como respuesta, Chamba ha dicho que la contratación se dio porque su expareja tiene "perfil de ministra".

