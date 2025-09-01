Jorge Chamba no será investigado en la Asamblea por la contratación de su expareja

El Consejo de Administración Legislativa <b>(CAL)</b>, que está bajo el control de la <b>bancada ADN</b>, decidió no admitir a trámite la denuncia en contra del asambleísta de esas filas, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jorge-chamba target=_blank>Jorge Chamba</a>, quien fue<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/correismo-denuncia-jorge-chamba-nepotismo-LA10016937 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/cal-califico-ley-fortalecimiento-crediticio-PC10037769 target=_blank></a>