Política
01 sep 2025 , 16:48

El proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio se tramitará en la cancha de ADN

Esta propuesta plantea reformas tanto en el IESS como en el BIESS.

   
    Una sesión del 26 de mayo del 2025 de la Comisión de Desarrollo Económico.( Asamblea )
Juan Pinchao
Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó este lunes 1 de septiembre del 2025 el quinto proyecto de ley económico urgente: la Ley de Fortalecimiento Crediticio.

Como ha pasado en anteriores casos, esta iniciativa del presidente Daniel Noboa se tramitará en la Comisión de Desarrollo Económico, donde la bancada oficialista ADN tiene mayoría.

LEA: Noboa plantea crear consejos administrativos que manejen USD 310 millones del BIESS

El proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio propone, entre otros temas, crear consejos administrativos para administrar los fondos de ahorro a largo plazo del BIESS, conocidos como fondos complementarios previsionales cerrados.

También busca que el Consejo Directivo del IESS remueva autoridades en cualquier momento y no necesariamente cuando el Presidente de la República finalice su periodo.

La Asamblea Nacional tiene 30 días máximo para tramitar el proyecto de ley en dos debates.

LEA: Noboa envía a la Asamblea su quinto proyecto económico urgente en tres meses

Noticias
