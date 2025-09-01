El proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio se tramitará en la cancha de ADN

Por unanimidad, el <b>Consejo de Administración Legislativa (CAL)</b> calificó este lunes 1 de septiembre del 2025 el quinto proyecto de ley económico urgente: la Ley de Fortalecimiento Crediticio. Como ha<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/noboa-consejos-administrativos-dinero-biess-OD10024318 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-asamblea-quinta-ley-urgente-CA10019856 target=_blank></a>