Con ocho meses de retraso, el nuevo Consejo de la Judicatura fue posesionado en la Asamblea

El nuevo Consejo de la Judicatura fue posesionado ante la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2031 la tarde de este miércoles 24 de septiembre y con ello ya podrán ejercer funciones.

La renovación de la Judicatura se concretó con ocho meses de retraso, pues en enero de este año los vocales cumplieron su periodo. Una de las causas de esta dilatación fue la demora del presidente Daniel Noboa en enviar su terna. Algo que hizo cuando Mario Godoy fue seleccionado por la Corte Nacional de Justicia como uno de sus candidatos.

Mario Godoy seguirá al frente de la presidencia de la Judicatura. En su discurso frente al Parlamento, dijo que la justicia ecuatoriana sufre de problemas estructurales, "resultado del abandono y de una captura perversa de los intereses ajenos al bien común".

Solo Fabián Fabara no pudo posesionarse este día, lo hará el viernes 26 de septiembre. Él acusó de este inconveniente a Solanda Goyes, pero ella responsabilizó a Mario Godoy.

La nueva Judicatura se integra con representantes de cinco entidades: Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Asamblea Nacional, Defensoría Pública y Ejecutivo.