24 sep 2025 , 14:54

Fabián Fabara culpa a Solanda Goyes de retrasar su posesión como vocal de la Judicatura; ella responsabiliza a Godoy

Para posesionarse como vocal de la Judicatura, la renuncia de Fabara como presidente de la Corte de Justicia de Pichincha debía ser aceptada, pero la sesión para ese tema no se efectuó.

   
    Fabián Fabara durante su exposición de plan de trabajo.( Cpccs )
Fabián Fabara no pudo posesionarse la tarde de este miércoles 24 de septiembre ante la Asamblea Nacional como vocal del Consejo de la Judicatura, debido a que su renuncia como Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aún no es aceptada.

Fabara dijo que su renuncia debía ser aceptada esta mañana por el Pleno de la Judicatura, pero que la sesión para ese efecto no se dio porque la vocal saliente Solanda Goyes no otorgó el quórum necesario.

De ahí que su posesión deberá esperar hasta este viernes 26 de septiembre, según informó la TV Legislativa.

Pero Solanada Goyes negó alguna responsabilidad. Comentó que ella estaba lista para la sesión de la mañana, y que fue Mario Godoy quien no la instaló. E incluso adjuntó un documento que sostiene su versión. Para Goyes, todo esto se trata de una "maniobra" de Godoy para perjudicar su imagen.

Por su parte, Godoy aún no se ha pronunciado, pues se encuentra en la Asamblea para su posesión.

La nueva Judicatura está conformada por Mario Godoy (Corte Nacional de Justicia) como presidente, y como vocales: Fabián Fabara (Asamblea), Damián Larco (Ejecutivo), Alfredo Cuadros Añazco (Defensoría Pública) y Magaly Ruiz (Fiscalía).

