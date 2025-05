Daniel Noboa asegura que está vigente un plan para que Ecuador no tenga apagones en caso de un grave estiaje

El presidente Daniel Noboa afirmó en una entrevista que su Gobierno tiene en marcha un plan para garantizar la electricidad en Ecuador en el caso que se presente un estiaje peor a los últimos años.

Señaló que tendrán lista la recuperación de 500 megavatios en energía termoeléctrica. También acotó que están teniendo un mejor manejo de los embalses con respecto al anterior año.

Además, el mandatario apuntó que este año ha existido un clima muy variable, y se refirió a las críticas que anticipaban que regresarían los apagones en los últimos meses.

"El prófugo decía que en abril que íbamos a tener apagones, que en las elecciones íbamos a tener apagones. No fue así. El clima también está muy cambiante, así como en abril no hubo un estiaje, puede ser que no haya un estiaje tan pronunciado en agosto", mencionó en Visionarias.

Al ser consultado sobre si está entre sus planes quitar el subsidio a la tarifa eléctrica, negó esa posibilidad, al expresar que esa decisión incrementaría la inflación.

"El momento en que se le vuelve más caro transportarse a una persona pobre hay inflación. Asimismo, con el transporte de alimentos, inflación. Le subes la tarifa eléctrica a una familia pobre en el sur de Quito o en el Florón en Portoviejo o en la Trinitaria (Guayaquil), inflación", dijo.

Con respecto al subsidio que hay en el combustible diésel, señaló que puede ser focalizado una vez que se cuente con un reemplazo inmediato, como el gas natural, el cual se planifica obtenerlo con el campo Amistad.

"Al mayor desarrollo y uso de gas, menor necesidad hay de diésel, menor impacto hay en el subsidio, dicen. Entonces, tenemos que ser inteligentes también en cómo lo hacemos, no simplemente dar el tortazo a la gente, el tortazo al transportista, el tortazo al pescador artesanal, sino que tiene que haber algún reemplazo", indicó.

También apuntó que más allá de una posible focalización, piensa cómo se puede volver competitivo a Ecuador, y para ello, debe pensar en el tratamiento de este tipo de temas sensibles.

"Si es que no lo tomamos en cuenta, podemos romper la estabilidad económica y desincentivar la exportación", dijo.