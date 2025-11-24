El presidente Noboa apareció en redes luego de la derrota electoral y da prioridad al diálogo con varios sectores

El presidente, Daniel Noboa , se ausentó por una semana luego de la derrota tras la consulta popular y referéndum , pero este domingo reapareció , lo hizo únicamente por redes sociales donde escribió:

Adjunto a ese mensaje, publicó un gráfico con 11 indicadores económicos que según Noboa demuestran los resultados de su gestión, como la reducción de la pobreza y el incremento del empleo. No mencionó los resultados en materia de seguridad como las muertes violentas que a escala nacional, que ya superan las 7 400 en lo que va del año.

Lea: Obras vs. anuncios: el balance del Gobierno de Daniel Noboa en infraestructura

Ese contenido se difunde a propósito de la conmemoración de sus dos años de su gobierno y en medio de la crisis política y movimientos dentro de su gabinete ministerial. Dos ministros rotaron de puesto, aunque aún no se ha producido el acto oficial de posesión en sus nuevos ministerios.

Y en ese proceso de refrescar la imagen política e institucional del gobierno, Televistazo conoció que el Presidente de la República y su plantilla de autoridades buscará dejar a un lado las narrativas o discursos políticos para empezar a tener mayor presencia en territorio, eso implicará más acercamiento con la gente, comunidades, y otras organizaciones para escuchar cuáles son las necesidades y los temas urgentes de los ciudadanos.

La misión estará liderada por la nueva ministra de gobierno, Nataly Morillo, quien empezará a realizar mesas de diálogo con todos los sectores, incluyendo alcaldes, prefectos y representantes de la academia, una agenda política que empezará a ejecutarse desde esta semana en la provincia de Guayas.

El presidente Noboa, aún no aparece en eventos públicos luego de los cambios de autoridades, la Presidencia de la República aún no tiene un vocero oficial, tras la salida de Carolina Jaramillo, quien habitualmente todos los lunes comunicaba las gestiones del gobierno ante la prensa.

Le puede interesar: Tras la derrota en la consulta popular, Noboa debe enfocarse en las reformas económicas

Ese vacío ha dado espacio al silencio estatal, un ejemplo: todavía no se explican las razones ni el resultado del viaje de Noboa a los Estados Unidos entre el 18 y el 20 de noviembre, justo después de su derrota en las urnas.