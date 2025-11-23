Obras vs. anuncios: el balance del Gobierno de Daniel Noboa en infraestructura

A dos años de que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ministros-cargos-disposicion-noboa-LG10436287 target=_blank>Daniel Noboa</a></b> asumiera la <b>Presidencia de la República</b>, uno de los aspectos que se puede evaluar es su promesa de impulsar <b>la era de las obras</b>. El mandatario ha mencionado proyectos<b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/dos-anos-daniel-noboa-presidencia-ecuador-gestion-cifras-EB10443711 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/los-ministros-de-noboa-que-siguen-intactos-ante-cambios-en-el-gabinete-AB10445126 target=_blank></a></b> <b></b>