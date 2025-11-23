Ecuador
Obras vs. anuncios: el balance del Gobierno de Daniel Noboa en infraestructura

El Ministerio de Infraestructura y Transporte reporta 17 obras en ejecución y nueve por iniciar, mientras el país arrastra años de baja inversión y trabajos mal ejecutados.

   
A dos años de que Daniel Noboa asumiera la Presidencia de la República, uno de los aspectos que se puede evaluar es su promesa de impulsar "la era de las obras". El mandatario ha mencionado proyectos como la construcción de 200 000 soluciones habitacionales y el Quinto Puente sobre el río Guayas para facilitar las operaciones portuarias desde y hacia Guayaquil.

Noboa lo dijo en mayo de este año, en su segundo discurso de posesión: "Será también la era de las obras".

En esa línea, ya existe una cifra parcial —pues al Gobierno aún le restan más de tres años—, pero suficiente para dimensionar el avance. "Hemos entregado nueve obras completas, muchas de ellas iniciadas por nuestro Gobierno; por ejemplo, la vía La Entrada (Santa Elena)-Manta (Manabí)", señaló Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, en una entrevista con Ecuavisa.

El funcionario mencionó además el ingreso lateral a Salinas, en Santa Elena, y los puentes sobre el río Upano, en Morona Santiago. Sin embargo, nueve obras en dos años no es una cifra que impresione por sí sola.

Para ser justos, en obra pública no solo se mide lo entregado, sino lo que está en ejecución. Un ejemplo es el Quinto Puente, también mencionado por el jefe de Estado. Esta obra costará USD 800 millones, aunque hasta ahora la ejecución bordea apenas el 5 %. "Cerca de USD 20 millones se han ejecutado con la Prefectura. Lo importante es que todos los estudios están totalmente terminados. Estamos corriendo para ejecutar la obra", afirmó Luque.

El contexto presupuestario también pesa. Desde 2017, el país ha reducido la inversión en obra pública: ese año se destinaron USD 1 400 millones, mientras que en 2022 la cifra cayó a USD 54 millones.

En este Gobierno, el presupuesto se incrementó a cerca de USD 400 millones, aunque el ministro puntualiza que parte de esos recursos han debido usarse para reparar trabajos mal ejecutados en años anteriores. "En la Balbanera-Pallatanga-Cumandá, por ejemplo, se invirtieron USD 70 millones. Hoy los análisis técnicos muestran que la base del hormigón no tuvo la calidad necesaria y vemos fisuras. Hemos tenido que hacer reingeniería, y el dólar gastado en reconstrucción es más caro que el dólar gastado en mantenimiento", comentó.

En su discurso, el presidente también anunció otro tipo de obras, más allá de la infraestructura vial: "Construiremos 200 000 soluciones habitacionales, la torre oncológica en el hospital Eugenio Espejo (Quito) y el proyecto del Museo Nacional, aquí en Quito. Todas estas obras están aún en fase de proyecto, ninguna terminada.

El Ministerio remitió a Ecuavisa un listado con 17 obras en ejecución y nueve más por iniciar.

