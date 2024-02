El presidente de la República, Daniel Noboa, descartó este domingo 25 de febrero que José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien era considerado el cabecilla de Los Choneros, sea el Pablo Escobar ecuatoriano. "Creo que la prensa lo glorifica demasiado", dijo el jefe de Estado en una entrevista con la cadena CNN.

"Esto no es una situación como de Pablo Escobar o Chapo Guzmán. Son organizaciones bastante estructuradas, pero no tienen una cabeza que determina absolutamente todo. A veces tienen caras visibles, pero no funcionan como funcionaban antes, con capos del narcotráfico", indicó el mandatario.

En ese sentido, reiteró que el Gobierno ecuatoriano "está siguiendo el rastro de él". Además, destacó que la fuerza pública ha atacado duramente a Los Choneros y otras organizaciones criminales hoy consideradas terroristas.

Lea también: Daniel Noboa crea un bono extraordinario para miembros de FF.AA. y Policía Nacional

En materia económica, Noboa subrayó que el alza del IVA al 15 % será temporal y es una medida "dolorosa, pero necesaria" para enfrentar el conflicto armado interno, el déficit fiscal y los estragos de la temporada invernal.

"El IVA lo iré bajando mientras va mejorando la situación económica", señaló el presidente.

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pasará del 12 % al 13 % de manera permanente, pero además le da otra facultad al jefe de Estado: poder elevar el tributo hasta el 15 % de manera temporal en caso de que lo vea necesario. Y así va a ser desde abril.

Con respecto a su posible candidatura presidencial en el próximo proceso electoral, señaló: