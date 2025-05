Niels Olsen:"A quienes no votaron por mí les digo, estoy aquí para construir, no para dividir"

En la primera sesión de la Asamblea Nacional del periodo 2025-2029, que se realizó este miércoles 14 de mayo, se eligió como presidente a Niels Olsen. Se lo hizo con 80 votos a favor, 65 en contra y seis abstenciones.

La elección se realizó conforme a lo estipulado en los artículos 121 Constitución y 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Las dignidades deben ser designadas el mismo 14 de mayo, día de la instalación del nuevo Parlamento, con mayoría absoluta. Se trata de al menos 76 votos de los 151 asambleístas.

Tras ser elegido, la asambleísta del oficialismo, Valentina Centeno, pidió la reconsderación, pero esta no consiguió los votos suficientes. Con esto, se ratificó a Olsen como presidente del Parlamento. Minutos después, hizo el juramento ante Annabella Azín.

Durará por dos años y luego podrá ser reelecto, según lo indica la LOFL. En su discurso, el nuevo titular del Parlamento dijo que Azín es un ejemplo del servicio y entrega incondicional al país. Su prioridad será servir a la ciudadanía. Agradeció a sus electores y bancada por confiar en él. "A quienes no votaron por mí les digo, estoy aquí para construir, no para dividir".

Le puede interesar: Quién es Niels Olsen, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional 2025-2029

Pidió disculpas al país porque, en los últimos años, el Parlamento se alejó de los intereses de los ecuatorianos. "Ese tiempo teminó". Se dirigió a los jóvenes del país ya que todo tiene sentido por ellos. A su juicio, buscar consensos no es señal de debilidad y es el momento de hacer cosas distintas.

"Presidente Daniel Noboa, cuente con una Asamblea que camina con usted, hombro a hombro, no por cálculo, sino por respeto a la democracia y al pueblo que nos eligió", expresó Olsen.

Pidió a la oposición que se debata con ideas y sin caer en la destrucción. Desde esta Presidencia, "voy a garantizar la diversidad cultural, política e ideológica". Uno de sus objetivos será trabajar y velar por los intereses de la gente. "No permitiremos que esta Asamblea vuelva a caer (en lo mismo de siempre). No más pactos la espalda del pueblo, no más insultos en lugar de las ideas".

¿Cuál es la trayectoria de Olsen? Fue ministro de Turismo en el Gobierno de Daniel Noboa. Es Graduado de la Universidad Estatal de Louisiana (EE.UU.) en la carrera de Administración de Negocios y Marketing. Formó parte de la Society of Entrepreneurs of Latin America de Stanford University. Posee un masterado de la Universidad de Monash de Australia, en la carrera de Turismo Sostenible.

Le puede interesar: Más de 50 asambleístas, que asumirán funciones, tienen poca o nula experiencia en la política