24 dic 2025 , 07:17

Ministra de Gobierno defiende viajes de Noboa y asegura que su ausencia no afecta la gestión del Ejecutivo

Nataly Morillo aseguró que la gestión del Gobierno no se ve afectada por las salidas del presidente, quien volverá a viajar a Estados Unidos después de Navidad.

   
    Imagen de archivo de Nataly Morillo. ( Flickr Asamblea Nacional )
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró que las salidas del país del presidente Daniel Noboa no afectan la gestión del Ejecutivo, pues "tiene a los ministros de Estado" y no es necesario que él esté presente para "poder dar seguimiento a cada cosa". Añadió que, aunque hay asuntos que el mandatario debe atender de manera privada, los viajes oficiales han servido para atraer inversión extranjera y generar alianzas internacionales.

Morillo enfatizó que la ausencia temporal del jefe de Estado no se sentirá, ya que el Gabinete permanecerá en funciones en el país. "El presidente sale del país, pero tiene a los ministros aquí. No vamos a sentir la ausencia del presidente porque para eso nos tiene a los ministros, que desde el 1 de enero vamos a estar en territorio", zanjó.

Lea también: El presidente Daniel Noboa viajará a EE. UU. los días 26 y 27 de diciembre próximos

En ese contexto, el jefe de Estado volverá a viajar a Estados Unidos el viernes 26 de diciembre para atender asuntos "de índole personal", según consta en un decreto ejecutivo publicado este martes.

El mandatario permanecerá en territorio estadounidense solo dos días, hasta el sábado, y viajará acompañado por el jefe de su seguridad. El decreto señala que "no existirá erogación de recursos públicos a favor del primer mandatario".

Entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre pasado, el presidente también viajó a territorio estadounidense para temas personales.

Este nuevo viaje de Noboa ocurrirá días antes de la licencia que tomará entre el 1 y el 18 de enero también para atender asuntos de carácter personal. En ese tiempo, las funciones presidenciales serán delegadas a la vicepresidenta, María José Pinto.

Revise además: La Asamblea Nacional aprobó que Daniel Noboa tenga licencia entre 1 al 18 de enero

Noboa retomará sus actividades el 19 de enero para viajar a Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos. Posteriormente, se trasladará a Bélgica hasta el 25 de enero para mantener reuniones con altas autoridades de la Unión Europea, con quienes abordará temas relacionados con inversiones, seguridad y el visado Schengen.

