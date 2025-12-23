Política
23 dic 2025 , 10:03

El presidente Daniel Noboa viajará a EE. UU. los días 26 y 27 de diciembre próximos

Declaró en comisión de servicios al equipo de apoyo que lo acompañará en su viaje, tras la suscripción del Decreto Ejecutivo número 264

   
    Imagen del presidente Daniel Noboa Azín. ( Flickr de la Presidencia de la República )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Con la emisión del Decreto Ejecutivo número 264, el presidente Daniel Noboa Azín declaró en comisión de servicios a la comitiva de apoyo que lo acompañará en su viaje a Estados Unidos, los días 26 y 27 de diciembre de 2025.

El traslado será para "atender asuntos de índole personal". "No existirá erogación de recursos públicos a favor del Primer Mandatario".

La comitiva que acompañará al Primer Mandatario estará conformada únicamente por el jefe de seguridad.

LEA: Daniel Noboa cambia el motivo del próximo viaje a Estados Unidos de oficial a personal

Siete viajes internacionales hasta enero 2026 por motivos personales y oficiales

El presidente Daniel Noboa tendrá constantes viajes internacionales tanto por motivos personales como gubernamentales entre noviembre 2025 y enero 2026.

Primero, del 27 de noviembre al 1 de diciembre, viajará a Estados Unidos por temas personales. No usará recursos públicos, pero sí el Jefe de Seguridad que lo acompañará.

A continuación, en diciembre, tendrá un gira presidencial por Emiratos Árabes Unidos, Noruega y España. A principios de enero se tomará vacaciones y una vez más regresará al exterior para asuntos oficiales.

Este es el detalle de su agenda:

  • Del 27 de noviembre al 1 de diciembre: viaje a Estados Unidos para temas personales.
  • Del 3 al 11 de diciembre: gira internacional por Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega para impulsar acuerdos y fortalecer la cooperación bilateral.
  • Del 5 al 15 de enero de 2026: vacaciones del Primer Mandatario. No se usará el avión presidencial y tampoco se usará dinero público.
  • Del 19 al 22 de enero de 2026: viajará a Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial.
  • Del 22 al 25 de enero de 2026: viajará a Bélgica para mantener encuentros con representantes de la Unión Europea para avanzar en un acuerdo de inversión.

    • LEA: Daniel Noboa reaparece públicamente: "Jamás nos rendiremos, primero se rendirán las mafias, los criminales"

