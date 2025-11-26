Política
26 nov 2025 , 13:20

Daniel Noboa reaparece públicamente: "Jamás nos rendiremos, primero se rendirán las mafias, los criminales"

Noboa estuvo ausente de la escena pública tras la derrota en la consulta popular.

   
    El presidente Daniel Noboa en un evento militar en Quito este 26 de noviembre.( Ejército Ecuatoriano. )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El presidente Daniel Noboa hizo su primera aparición pública este miércoles 26 de noviembre en un evento castrense en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Quito, 11 días después de la derrota en la consulta popular y referéndum 2025.

Ofreció un discurso de poco más de tres minutos para mostrar su respaldo a los militares. "Hoy más que nunca, el Ecuador necesita líderes que actúen con firmeza ante el terrorismo y el narcotráfico", en referencia a los nuevos mandos militares.

Agregó que el uniforme también debe respetarse. "Por eso no vamos a tolerar que unos pocos manchen el esfuerzo de miles que se juegan la vida todos los días". "Jamás nos rendiremos, primero se rendirán las mafias, los criminales. Vamos a darle paz a los ecuatorianos", concluyó.

El Primer Mandatario participó del cambio de mando del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de los Comandantes Generales de las Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea y un ascenso honorífico.

En el evento también participaron la primera dama, Lavinia Valbonesi; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, el ministro del Interior, John Reimberg; el fiscal Leonardo Alarcón; la canciller Gabriela Sommerfeld; la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, entre otros.

Daniel Noboa en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Quito.
Daniel Noboa en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Quito. ( Captura )

Tras el resultado adverso en las votaciones, Noboa hizo rotaciones en su gabinete ministerial y estuvo ausente en eventos públicos y pronunciamientos públicos.

Viajó a Estados Unidos entre el 18 y 20 de noviembre, cuya agenda fue declarada como reservada porque abordó temas de seguridad, indicó la canciller Gabriela Sommerfeld. Recién el domingo 23 de noviembre hizo una publicación en redes sociales a propósito de sus dos años de mandato.

Su ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo que buscarán abrir las puertas del diálogo.

Temas
Fuerzas Armadas
consulta popular
Discurso
Daniel Noboa
Ejército Ecuatoriano
Quito
Noticias
