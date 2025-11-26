Daniel Noboa reaparece públicamente: "Jamás nos rendiremos, primero se rendirán las mafias, los criminales"

El presidente Daniel Noboa hizo su primera aparición pública este miércoles 26 de noviembre en un evento castrense en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Quito, 11 días después de la derrota en la consulta popular y referéndum 2025.

Ofreció un discurso de poco más de tres minutos para mostrar su respaldo a los militares. "Hoy más que nunca, el Ecuador necesita líderes que actúen con firmeza ante el terrorismo y el narcotráfico", en referencia a los nuevos mandos militares.

Agregó que el uniforme también debe respetarse. "Por eso no vamos a tolerar que unos pocos manchen el esfuerzo de miles que se juegan la vida todos los días". "Jamás nos rendiremos, primero se rendirán las mafias, los criminales. Vamos a darle paz a los ecuatorianos", concluyó.

El Primer Mandatario participó del cambio de mando del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de los Comandantes Generales de las Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea y un ascenso honorífico.

En el evento también participaron la primera dama, Lavinia Valbonesi; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, el ministro del Interior, John Reimberg; el fiscal Leonardo Alarcón; la canciller Gabriela Sommerfeld; la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, entre otros.

