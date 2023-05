Muerte cruzada en Ecuador: ¿el presidente Lasso presentará el informe a la nación el próximo 24 de mayo?

¿Habrá informe a la nación el 24 de mayo de 2023? Faltan seis días para esa fecha y el Gobierno no se ha pronunciado sobre el tema. Para el constitucionalista Byron Palma, el hecho de que no haya Órgano Legislativo, en la actualidad, no exonera al presidente Guillermo Lasso de su obligación, pues el artículo 147, numeral 7 de la Constitución, señala que debe hacerlo: