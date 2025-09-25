Mónica Palacios fue suspendida por 90 días tras acusaciones contra Noboa y Valbonesi

La asambleísta Mónica Palacios (RC) fue suspendida por 90 días sin sueldo este 25 de septiembre por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional.

Palacios fue señalada de provocar incidentes en una sesión de la Comisión de Biodiversidad, en la cual se abordó el tema del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha.

La legisladora del correísmo acusó del presunto delito de tráfico de influencias a Noboa y Valbonesi, vinculándolos con la empresa minera Dundee Precious Metals, que buscaba el proyecto en Quimsacocha.

LEA: El presidente acusa de calumnia a asambleísta del correísmo

Con este contexto, la legisladora Nataly Morillo (ADN) presentó una queja contra Palacios.

No es la primera vez que Mónica Palacios es sancionada en la Asamblea. En 2024, el CAL la suspendió durante 60 días sin sueldos por una "falta administrativa muy grave" que se ajusta "a la figura del acoso laboral".

En ese mismo año, Noboa denunció a Palacios por presunta calumnia. Y aunque una jueza solicitó levantar su inmunidad como asambleísta, el Pleno no dio paso.

LEA: Mónica Palacios enfrentará queja tras acusaciones contra Noboa y Valbonesi