Mónica Palacios fue suspendida por 90 días tras acusaciones contra Noboa y Valbonesi

La asambleísta <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/monica-palacios target=_blank>Mónica Palacios</a> (RC) fue suspendida por 90 días sin sueldo este 25 de septiembre por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la <b>Asamblea Nacional</b>. Palacios fue señalada de<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/presidente-daniel-noboa-presenta-querella-calumnia-asambleista-correismo-LA8255184 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/monica-palacios-queja-acusaciones-noboa-valbonesi-CE10144143 target=_blank></a>