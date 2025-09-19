Mónica Palacios enfrentará queja tras acusaciones contra Noboa y Valbonesi

La asambleísta de ADN, Nataly Morillo, presentó una queja ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea en contra de Mónica Palacios (correísmo), quien hizo acusaciones en contra del presidente Daniel Noboa y la primera dama, Lavinia Valbonesi.

El hecho ocurrió el 10 de septiembre, en la Comisión de Biodiversidad, cuando se abordaba el tema del proyecto minero Loma Larga, en el área de Quimsacocha.

En esa sesión, Palacios acusó a Noboa del presunto delito de tráfico de influencias a Noboa y Valbonesi, vinculándolos con la empresa minera Dundee Precious Metals, que buscaba el proyecto en Quimsacocha.

Esto generó tensiones en esa mesa legislativa, presidida por Camila León (ADN).

El documento también señala que las expresiones de Palacios generaron "un hostigamiento mediático injustificado en contra de la presidenta de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales".

