La ministra Inés Manzano se libra de un proceso de juicio político

El correísmo acusaba a Manzano de incumplimientos de funciones por el caso Progen.

   
    La ministra Inés Manzano en El Oro en febrero 2025.( Flickr )
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional no admitió a trámite la solicitud de juicio político presentada por el correísmo en contra de la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Esa entidad acogió un informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que indica que la solicitud tenía 37 firmas, pero dos de ellas repetidas, por lo que no procedía calificarla

De esta manera, Manzano se libró de un proceso de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones derivado del caso Progen, empresa que no pudo dotar de energía termoeléctrica al país.

El Gobierno optó por contratar a Progen en momentos de un severo estiaje en 2024, pero tras una seguidilla de problemas y demoras, el tema nunca se concretó.

El CAL está presidido por Niels Olsen (ADN) y está bajo el control de la bancada gobiernista ADN y sus aliados.

