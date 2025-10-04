Política
04 oct 2025 , 12:20

Marlon Vargas amenaza con tomarse Quito si el Gobierno no cede a sus peticiones

El presidente de la Conaie habló de radicalizar el paro nacional.

   
    Marlon Vargas (de pie), presidente de la Conaie, en Nizag, Chimborazo.( Conaie )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, dijo que radicalizará el paro nacional si el Gobierno no cede a las peticiones del movimiento indígena e incluso habló de "tomarse Quito".

Entre esas peticiones constan mantener el subsidio al diésel, bajar el IVA al 12 % y más inversión en salud y educación.

"Se nos va a acabar la paciencia, señor presidente. ¡Cuidado, cuidado!", expresó. Y agregó: "Si hay que ir a radicalizar, vamos a radicalizar el paro nacional. Y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a tomarnos. Y vamos a decir Quito, Luz de América".

Sus declaraciones fueron emitidas durante una reunión con bases del movimiento indígena en Nizag, cantón Alausí, provincia de Chimborazo.

Desde ahí también advirtió a Noboa que cuando las protestas se tornan álgidas, mandatarios como Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez dejaron el poder.

Este 4 de octubre, el paro nacional convocado por la Conaie cumple 13 días, aunque las protestas han sido focalizadas y no han tenido como epicentro a Quito, como sí sucedió en 2019 y 2022.

Temas
CONAIE
paro nacional
Gobierno
eliminación del subsidio al diésel
Paro Nacional Ecuador 2025
Marlon Vargas
Quito
Chimborazo
