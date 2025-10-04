Política
04 oct 2025 , 08:55

Noboa decreta que pregunta para tener menos asambleístas vaya a referéndum

La ciudadanía decidirá si quiere que la Asamblea Nacional pase de 151 a 73 legisladores.

   
    Daniel Noboa durante una entrevista con Ecuavisa.( Flickr )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El presidente Daniel Noboa suscribió el decreto para que la pregunta que busca reducir el número de asambleístas se incluya en el referéndum 2025 del próximo domingo 16 de noviembre.

Lo hizo la noche del viernes 3 de octubre, momentos después de que la Corte Constitucional diera su aval final.

La condición es que en la papeleta de votación se incorpore la tabla del considerando para que la ciudadanía sepa cómo se modificaría el número de asambleístas.

LEA: La pregunta sobre reducción de número de asambleístas puede ir a la papeleta

La propuesta es que la Asamblea Nacional pase de 151 a solo 73 legisladores. Con este detalle: 10 asambleístas por circunscripción nacional; 57 asambleístas por circunscripciones provinciales; 6 asambleístas por distritos electorales del exterior.

La pregunta es esta:

Quote

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

Esta noche el Consejo Nacional Electoral (CNE) avocará conocimiento. Por ahora, hay tres preguntas de referéndum: bases militares extranjeras, quitar financiamiento estatal a partidos políticos y reducción del número de asambleístas. También hay una pregunta de consulta popular concerniente a la instalación de una Asamblea Constituyente.

LEA: El CNE inició la designación de vocales de Juntas Provinciales Electorales y del Exterior para el Referéndum y Consulta Popular 2025

Temas
Asamblea Nacional
reducción asambleístas
referéndum
Referendum 2025
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
