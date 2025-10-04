Noboa decreta que pregunta para tener menos asambleístas vaya a referéndum

El presidente Daniel Noboa suscribió el decreto para que la pregunta que busca reducir el número de asambleístas se incluya en el referéndum 2025 del próximo domingo 16 de noviembre.

Lo hizo la noche del viernes 3 de octubre, momentos después de que la Corte Constitucional diera su aval final.

La condición es que en la papeleta de votación se incorpore la tabla del considerando para que la ciudadanía sepa cómo se modificaría el número de asambleístas.

LEA: La pregunta sobre reducción de número de asambleístas puede ir a la papeleta

La propuesta es que la Asamblea Nacional pase de 151 a solo 73 legisladores. Con este detalle: 10 asambleístas por circunscripción nacional; 57 asambleístas por circunscripciones provinciales; 6 asambleístas por distritos electorales del exterior.

La pregunta es esta: