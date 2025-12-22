Ministerios de Defensa y Gobierno reaccionan a la sentencia en el caso Las Malvinas

Los <b>Ministerios de Defensa y Gobierno </b>reaccionaron a la sentencia contra 16 militares por la desaparición forzada de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda,<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/caso-las-malvinas target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/juicio-caso-las-malvinas-tribunal-sentencia-militares-fae-guayaquil-AN10591212 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-las-malvinas-sentencia-carcel-militares-reparacion-economica-GH10533702 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-malvinas-familiares-recordaron-ano-desaparicion-asesinato-GH10535232 target=_blank></a>