Ministerios de Defensa y Gobierno reaccionan a la sentencia en el caso Las Malvinas

Los Ministerios de Defensa y Gobierno reaccionaron a la sentencia contra 16 militares por la desaparición forzada de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, en el caso Las Malvinas.

En cuanto a la cartera de Gobierno, su titular, Nataly Morillo, dijo que expresaba su solidaridad con las familias de los menores de edad y que la sentencia da un paso hacia "la justicia y la verdad".

"Nadie está por encima de la ley y todo funcionario público, de cualquier nivel, que violente normas o derechos, debe ser sancionado. Como lo dijo hace un año el presidente Daniel Noboa: cero impunidad sea quien sea. Esa época fue otra", escribió Morillo en sus redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa se pronunció "con profundo respeto ante el dolor de las familias de las víctimas".

Se agregó que las Fuerzas Armadas "han actuado con apego a la ley y a sus valores institucionales, y siendo coherentes con ello, desde el inicio de este proceso, se ha colaborado con absoluta transparencia, respetando el debido proceso y entregando toda la información requerida, para que la verdad prevalezca".

Estos pronunciamientos no convencieron a Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), entidad que acompañó a los padres de los cuatro de Las Malvinas.

Bastias recordó que en su momento el Ministerio de Defensa presentó varios recursos judiciales en el caso. "Pidieron la revocatoria de la prisión preventiva, pidieron la revocatoria del hábeas corpus, amenazaron a la jueza constitucional que emitió el hábeas corpus, decidieron callar mientras los padres pasaban por un proceso revictimizante y doloroso e iniciaron campañas de desinformación y estigmatización en contra de los niños y sus padres", respondió.

Este 22 de diciembre, un Tribunal sentenció a 34 años y 8 meses de prisión a 11 militares por el caso de la desaparición forzada. Mientras que otros cinco soldados recibieron 30 meses de cárcel porque se acogieron a una cooperación eficaz.

