Los casos Metástasis y Purga deben convertirse en el punto de partida para avanzar en contra de la corrupción, dice Germán Rodas

Dentro de la experiencia que han vivido como parte de la Comisión Nacional Anticorrupción es comprobar que estos malos funcionarios “ están blindados, protegidos por los jueces ”, algo que dice no solo ocurre en Guayas como lo demuestra el caso Purga .

Ecuador no terminaba de entender lo que ocurría en la justicia tras las revelaciones del caso Metástasis , una investigación judicial de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la que se revela, entre otros detalles, el entramado narcodelictivo de Leandro Norero y todo el círculo de presuntos involucrados de la que podría ser hasta ahora la mayor trama de corrupción del país, y apareció el caso Purga .

Para Rodas este es un problema serio que sin duda afecta directamente a todos los ecuatorianos, no es un problema del gobierno, no es un problema de la política, de los poderes del Estado, genera inseguridad a los ciudadanos, dice, “se vuelve permanente porque los litigios que deben resolverse en la vía de lo judicial dejan de tener credibilidad en cuanto al procedimiento y pueden favorecer otro tipo de soluciones que no son en el campo del derecho civilizado”.