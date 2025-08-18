Política
Mario Godoy acumula más impugnaciones en proceso de renovación de la Judicatura

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibió 17 impugnaciones contra ocho postulantes.

   
    Imagen de archivo del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Él es uno de los 15 candidatos a vocales del nuevo periodo del organismo. ( Rolando Enríquez / API )
Las candidaturas de ocho postulantes a vocales del Consejo de la Judicatura fueron impugnadas, informó este lunes 18 de agosto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, es el candidato con más observaciones en su contra, al acumular cinco impugnaciones. Le sigue Fabián Fabara, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con tres impugnaciones, mientras que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, registra dos.

El Cpccs informó que en total se presentaron 17 impugnaciones contra los aspirantes a vocales. Entre los candidatos observados constan Wendy Moncayo Salgado y Magaly Ruiz, con dos impugnaciones cada una; así como Fausto Andrade, Juan Benalcázar y Alfredo Cuadros, con una cada uno.

El plazo para que la ciudadanía presente impugnaciones concluyó el 15 de agosto. En este proceso participan 15 candidatos.

La Comisión Técnica encargada del concurso tiene un plazo de tres días para analizar las observaciones y remitir al pleno del Cpccs un informe con los detalles de cada impugnación, su motivación y las recomendaciones correspondientes. Entre los elementos que se pueden considerar constan el incumplimiento de requisitos, la falta de probidad, la inhabilidad para ocupar cargos públicos o la alteración u omisión de información en la trayectoria de los postulantes.

La renovación del Consejo de la Judicatura debía concretarse a inicios de este año, pero el proceso se ha visto retrasado. El organismo se conforma por cinco delegados con sus respectivos suplentes, designados a partir de las ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional.

Los nuevos miembros, tanto titulares como suplentes, tendrán un período de funciones de seis años, por lo que permanecerán en el cargo hasta 2031.

