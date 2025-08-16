Política
16 ago 2025 , 11:35

El Cpccs recibió 17 impugnaciones en proceso de selección de vocales de la Judicatura

Entre jueves y viernes de la siguiente semana los consejeros emitirán una resolución sobre el tema.

   
  • El Cpccs recibió 17 impugnaciones en proceso de selección de vocales de la Judicatura
    Sesión de Pleno del Cpccs( Cpccs )
Fuente:
cpccs
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Mientras continúa el proceso de selección de vocales del Consejo de la Judicatura para el período 2025-2031, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) informó que recibió 17 impugnaciones ciudadanas, tras el cierre del plazo para presentarlas el viernes 15 de agosto.

De estas impugnaciones, 14 provinieron de Quito, dos de Guayaquil y una de Santa Elena. Una vez culminado el proceso de recepción, la administración de la entidad tendrá tres días hábiles para verificar cada impugnación y someterla a consideración del Pleno.

Esto significa que entre jueves y viernes los consejeros emitirán una resolución sobre el tema, dijo la entidad en un comunicado en redes sociales.

Lee también: El Cpccs niega descalificación de postulantes a comisión para elegir fiscal

Una vez aceptadas las impugnaciones, se convocará a audiencias públicas para que las partes presenten las pruebas de cargo y descargo correspondientes.

El proceso para nuevos vocales de la Judicatura se realiza en un contexto en el que actualmente solo hay tres de cinco vocales: Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes. Esta última se mantuvo en el cargo tras un juicio político en la Asamblea Nacional el 12 de agosto, donde solo se alcanzaron 75 de los 101 votos necesarios para destituirla.

Te puede interesar: Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, no fue destituida en el juicio político que se realizó en la Asamblea

Temas
Política
CPCCS
consejo de la judicatura
vocales judicatura
impugnaciones
CPCCS
Ecuador
Noticias
Recomendadas