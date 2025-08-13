Política
13 ago 2025 , 21:11

El Cpccs niega descalificación de postulantes a comisión para elegir fiscal

El organismo asegura que aún revisa los perfiles de los 69 postulantes a integrar la Comisión Ciudadana de Selección.

   
    Un equipo técnico revisa las carpetas de los 69 postulantes. ( Cpccs )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aclaró este miércoles 13 de agosto que ninguno de los 69 postulantes a integrar la Comisión Ciudadana de Selección —encargada del concurso para designar al próximo fiscal general del Estado— ha sido descalificado.

En un comunicado, el organismo señaló que es "prematuro" afirmar que ya existen postulantes excluidos, en respuesta a las declaraciones del vocal Gonzalo Albán, quien aseguró que solo 9 de los 69 aspirantes habrían superado la revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades.

El plazo de inscripciones para integrar esta comisión culminó el 31 de julio con la participación de 21 mujeres y 48 hombres. Actualmente, las carpetas de todos los postulantes se encuentran en la fase de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades, primer filtro del proceso de selección.

"Tras la valoración conjunta se emitirá el informe de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades", señaló el Cpccs. Ese informe debe ser aprobado por el pleno del organismo.

Temas
CPCCS
Fiscal General del Estado
concurso Fiscal
Gonzalo Albán
