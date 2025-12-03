Política
María José Pinto busca fortalecer Arcsa, Acess, Conasa y acelerar compras en el sector de la salud

Sus directrices apuntan a mantener operativo el Ministerio y sus hospitales, mientras se resuelven: el desabastecimiento de medicamentos y los problemas logísticos, que afectan la atención a los pacientes.

   
La vicepresidenta María José Pinto lleva dos semanas encargada del Ministerio de Salud tras la salida de Jimmy Martin. Ella debe enfrentar el problema de desabastecimiento de medicinas y el colapso de citas en la red pública de hospitales. De los avances sobre eso, poco se conoce.

María José Pinto viajó hoy a Cayambe, según se conoció, a recorrer centros de salud y eso es parte —dijeron— de un proceso de levantamiento integral de información de las unidades administrativas, técnicas, operativas y desconcentradas del Ministerio de Salud.

En medio de sus múltiples funciones, María José Pinto ya tiene un diagnóstico real, verificable y actualizado de la situación de salud, e identificados los nudos críticos que afectan la entrega de los servicios, según se entiende en las respuestas entregadas a este informativo por parte de los colaboradores de la Vicepresidenta-Ministra.

Dicen que en dos semanas la segunda mandataria ha dado directrices para fortalecer entidades como ARCSA, ACESS y CONASA, para asegurar la vigilancia sanitaria y la estabilidad operativa de la cartera de Salud.

Ha dispuesto también que se le presenten los lineamientos para la prelación de pagos a los prestadores externos del Sistema Nacional de Salud.

María José Pinto, además de la Vicepresidencia y el Ministerio de Salud, dirige la lucha contra la desnutrición infantil. De hecho, hace pocas horas el presidente le ha delegado su representación ante el Comité Intersectorial sobre ese tema. También es quien vigila y garantiza el proceso de adquisición de medicamentos, para lo cual ha extendido la emergencia porque no se alcanzó a surtir de medicina a los hospitales.

Altos funcionarios del Ministerio de Salud la han visto un par de ocasiones por esas dependencias y busca reuniones con organismos multilaterales para asegurar apoyo financiero para el sector salud.

