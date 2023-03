María de los Ángeles Duarte: versiones contradictorias tras su fuga de la Embajada de Argentina

Agradeció a Argentina por acogerla ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno Garcés y Guillermo Lasso Mendoza . Decidió dejar la Embajada porque, "al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el Gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política".

¿Es posible que ella salió de la Embajada días antes de que se conociera la noticia sobre su escape? El alto oficial descartó esa posibilidad. Ayer se realizaron varias reuniones en Cancillerí a y se verifica la información. "Estamos en el proceso de investigación para saber cuando abandonó y la forma, si es que utilizó un vehículo diplomático o no, lo cual podría generar algún problema".

El portal de noticias Infobae informó, este 14 de marzo del 2023, que Duarte "se encuentra escondida en Caracas para solicitar el asilo político del Gobierno", tras abandonar la embajada argentina en Quito y escapar de la justicia rumbo a Venezuela.

La Casa Rosada no opondrá objeciones al pedido de la exministra de Rafael Correa, y aguarda sus próximos movimientos para acelerar la entrega de su pasaporte que le permita ingresar al país sin demoras.

Según Infobae, Cancillería conoce que Duarte está escondida en Caracas. Afirma que Fuks habló con Duarte en las últimas horas. En la conversación, ella le reveló al embajador argentino que está en Caracas y tenía previsto pedir el asilo en la sede diplomática de la Argentina en Venezuela.

“Le quiero agradecer todo lo que hicieron por nosotros”, le dijo Duarte a Fuks antes de cortar la comunicación.

No obstante, en una entrevista con el canal RTU, Fuks negó que habló con la exfuncionaria en las últimas horas. “Yo no confirmé eso, eso es una cosa que saca Infobae, yo no tengo la información de que esté en Caracas”.

