Margarita Carranco, sobre paridad de género en elecciones: "No podemos retroceder en derechos"

Tenemos 100 años de trabajo por los derechos políticos de las mujeres, partiendo de la presencia de Matilde Hidalgo, que obligó a los funcionarios del proceso electoral a que tomen su votación, haciéndoles notar que en la Constitución no se prohibía. Eso creó un precedente en América Latina, dejando al Ecuador como uno de los primeros países con derecho al voto femenino.

Tenemos una participación del 45% de mujeres. ¿Por qué no el 50%? Porque el sistema electoral nuestro abrió un abanico demasiado grande y entonces resulta que las listas que más mujeres ponían eran las listas más con más posibilidades de ganar y las listas más pequeñas ponían a los hombres primero.

Esto, de todas formas, es una invocación, no una regla, como sí lo es el Código de la Democracia.

Por ejemplo, la actual vicepresidenta, María José Pinto, que la conozco, una mujer extraordinaria, supersensible, que sabe escuchar, abierta. El presidente Novoa ahora tiene una gran oportunidad con ella; el que se haya equivocado en la primera elección con la vicepresidenta no es nuestra culpa.

¿Cómo puede ser una camisa de fuerza? Solamente hay que pensar en quién escoge a su binomio. Es el mismo candidato quien lo hace. Si él se equivoca, no es nuestra culpa.

Más allá de eso, cuando los hombres entran a concursar como concejales, como alcaldes, como prefectos, etcétera, nadie se preocupa si tiene formación o no. Pero cuando las mujeres entramos en escena, ahí sí.

A los hombres no les exigen información ni currículum y a las mujeres nos empiezan a otro techo de cristal.

Lo que pasa es que las responsabilidades que nos dan a las mujeres en la política, no nos quita otras, como las tareas domésticas. Tenemos lo doméstico y lo político y por eso las carreras políticas de las mujeres se suspenden. Una dice "a ver, estoy estos cuatro años, pero los siguientes no, porque mis guaguas me van a necesitar". El hombre hace carrera política porque nada le impide a que siga hasta arriba.

Si yo les hago un análisis a todos los asambleístas que están, me voy a encontrar con cantidad de hombres que no estén preparados, también mujeres.