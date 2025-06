El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, fue electo con 80 votos a favor.

En su discurso inaugural, pidió a la oposición que se debata con ideas y sin caer en la destrucción, ofreció "garantizar la diversidad cultural, política e ideológica". Además, dijo que uno de sus objetivos será trabajar y velar por los intereses de la gente. "No permitiremos que esta Asamblea vuelva a caer (en lo mismo de siempre). No más pactos la espalda del pueblo, no más insultos en lugar de las ideas".

Además, le ofreció al presidente Daniel Noboa: "Cuente con una Asamblea que camina con usted, hombro a hombro, no por cálculo, sino por respeto a la democracia y al pueblo que nos eligió".

